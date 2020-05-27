Собянин предложил ввести прогулки по графику

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москвичам нужно дать возможность прогуляться во дворе, парке или сквере, заявил мэр Москвичам нужно дать возможность прогуляться во дворе, парке или сквере, заявил мэр Сергей Собянин на видеосовещании с Владимиром Путиным

Он пообещал, что власти разработают схему, чтобы жители не выходили из дома одновременно.

По его словам, в Москве откроются непродовольственные магазины и и точки, где оказывают бытовые услуги, в частности, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Такой выбор обусловлен тем, что с клиентами нет длительного контакта.

Собянин также отмерил, что Москва готова к репетициям и проведению парада Победы.

Ситуация стабилизируется

В ответ Путин заявил, что в столице стабилизируется ситуация с заболеваемостью инфекцией, как и в целом по стране. Так, по сравнению с пиковыми значениями в начале мая сейчас выявляется в два раза меньше случаев заражения.

Глава государства отметил, что также снижается нагрузка на здравоохранение, так как из больниц выписывается больше людей, чем поступает новых пациентов.

Помощь регионам

Путин похвалил власти Москвы за работу по борьбе с вирусом, несмотря на мелкие сбои. Он поручил мэру поделиться опытом и отправить бригады столичных медиков в регионы, где ситуация пока остается тяжелой: в Дагестан, Северную Осетию. Ингушетию и Забайкалье.

Собянин отметил, что Москва уже работает с регионами и проводит консультации в онлайн-режиме. Он пообещал, что столица поможет регионам с помощью поставок медикаментов, аппаратов ИВЛ, масок и перчаток, костюмов, а также направит врачей.

За минувшие сутки в Москве выявили 2140 новых случаев заражения.