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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:15
https://ria.ru/20200527/1572074365.html
Собянин предложил ввести прогулки по графику
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957732_0:0:2992:1684_1036x0_80_0_0_e5767752b07a848e8562d0d9acebe9b4.jpg
РИА Новости

Собянин предложил ввести прогулки по графику

17:15 27.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время инспектирования строительства станции метро "Лианозово"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время инспектирования строительства станции метро Лианозово
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москвичам нужно дать возможность прогуляться во дворе, парке или сквере, заявил мэр Сергей Собянин на видеосовещании с Владимиром Путиным.
Он пообещал, что власти разработают схему, чтобы жители не выходили из дома одновременно.
По его словам, в Москве откроются непродовольственные магазины и и точки, где оказывают бытовые услуги, в частности, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Такой выбор обусловлен тем, что с клиентами нет длительного контакта.
Собянин также отмерил, что Москва готова к репетициям и проведению парада Победы.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Собянин заявил, что часть коек в Москве можно переводить в обычный режим

Ситуация стабилизируется

В ответ Путин заявил, что в столице стабилизируется ситуация с заболеваемостью инфекцией, как и в целом по стране. Так, по сравнению с пиковыми значениями в начале мая сейчас выявляется в два раза меньше случаев заражения.
Глава государства отметил, что также снижается нагрузка на здравоохранение, так как из больниц выписывается больше людей, чем поступает новых пациентов.

Помощь регионам

Путин похвалил власти Москвы за работу по борьбе с вирусом, несмотря на мелкие сбои. Он поручил мэру поделиться опытом и отправить бригады столичных медиков в регионы, где ситуация пока остается тяжелой: в Дагестан, Северную Осетию. Ингушетию и Забайкалье.
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Собянин отметил, что Москва уже работает с регионами и проводит консультации в онлайн-режиме. Он пообещал, что столица поможет регионам с помощью поставок медикаментов, аппаратов ИВЛ, масок и перчаток, костюмов, а также направит врачей.
За минувшие сутки в Москве выявили 2140 новых случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Дать возможность погулять три раза в неделю: два раза - в рабочие дни и один - в выходной... Хочу спросить: Собянин в адеквате был, когда это решение принимал? И ещё: наш Гарант вообще в курсе того, что творит Собянин?
27 мая, 17:51
Т Татьяна Д
2531001
Он бы никого не выпустил, пока болеет хоть один человек, пора уже перестать его слушать.
27 мая, 17:40
aaltoz82vl
2100001
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