Путин призвал Минтруд и глав регионов работать с полной отдачей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Минтруд, глав регионов работать с полной отдачей, вникать в проблему каждого человека, особенно людей старшего возраста.
"Обращаюсь сейчас к руководству Минтруда, служб занятости, главам регионов. От вашей слаженной, эффективной работы в текущей ситуации зависит очень многое. Прошу вас действовать крайне ответственно, с полной отдачей. Это важнейшее направление нашей работы. Разбираться и вникать нужно в проблемы каждого человека, который обратился за помощью, особенно людей старшего и предпенсионного возраста. А также тех, кто только начинает свою профессиональную карьеру, имею в виду выпускников вузов, колледжей, училищ", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда.
Глава государства отметил необходимость подбирать варианты трудоустройства совместно с предприятиями, организациями, работодателями.