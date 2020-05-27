Путин призвал Минтруд и глав регионов работать с полной отдачей

"Обращаюсь сейчас к руководству Минтруда, служб занятости, главам регионов. От вашей слаженной, эффективной работы в текущей ситуации зависит очень многое. Прошу вас действовать крайне ответственно, с полной отдачей. Это важнейшее направление нашей работы. Разбираться и вникать нужно в проблемы каждого человека, который обратился за помощью, особенно людей старшего и предпенсионного возраста. А также тех, кто только начинает свою профессиональную карьеру, имею в виду выпускников вузов, колледжей, училищ", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда.