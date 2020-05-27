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Путин призвал Минтруд и глав регионов работать с полной отдачей
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РИА Новости

Путин призвал Минтруд и глав регионов работать с полной отдачей

17:15 27.05.2020 (обновлено: 17:23 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Минтруд, глав регионов работать с полной отдачей, вникать в проблему каждого человека, особенно людей старшего возраста.
"Обращаюсь сейчас к руководству Минтруда, служб занятости, главам регионов. От вашей слаженной, эффективной работы в текущей ситуации зависит очень многое. Прошу вас действовать крайне ответственно, с полной отдачей. Это важнейшее направление нашей работы. Разбираться и вникать нужно в проблемы каждого человека, который обратился за помощью, особенно людей старшего и предпенсионного возраста. А также тех, кто только начинает свою профессиональную карьеру, имею в виду выпускников вузов, колледжей, училищ", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда.
Глава государства отметил необходимость подбирать варианты трудоустройства совместно с предприятиями, организациями, работодателями.
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