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Волгоградская область
2020-05-27T17:15
https://ria.ru/20200527/1572074314.html
В Волгоградской области реализуют инвестпроект современной птицефабрики
https://cdn22.img.ria.ru/images/150806/60/1508066019_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f2dfe1219a0192ffec9e9c8cd01004c1.jpg
РИА Новости

В Волгоградской области реализуют инвестпроект современной птицефабрики

17:15 27.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКуры на птицефабрике
Куры на птицефабрике
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 27 мая – РИА Новости. Инвестиционный проект стоимостью 230 миллионов рублей по созданию современной птицефабрики полного цикла реализуется в Волгоградской области, проект рассчитан до 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание на птицефабрике "Волжская", где с 2015 года реализуется инвестпроект по созданию производства полного цикла.
"Общий объем инвестиций с участием средств господдержки в модернизацию птицефабрики составляет около 230 миллионов рублей, проект рассчитан до 2022 года", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, предприятие, по информации администрации, участвует в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", что позволило ему снизить затраты на производство.
Как отметили в ведомстве, на данный момент на птицефабрике реконструированы семь цехов на 70 тысяч голов кур каждый, ведется строительство еще четырех птичников. Модернизация производства уже позволила увеличить количество продукции за 4 года со 150 миллионов яиц в год до 211 миллионов.
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"Все этапы, которые были запланированы, выполнены в полном объеме. Мы реализуем проекты с опережением сроков, но качество остается высоким", — цитируются в сообщении слова Бочарова.
По информации администрации, птицефабрика также планирует расширить кормовую базу для птиц, для этого предприятие собирается дополнительно построить на 4 тысячах гектарах системы орошения в течение 3 лет, из них около 1 тысячи гектар будет введено в 2020 году.
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