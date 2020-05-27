В Волгоградской области реализуют инвестпроект современной птицефабрики

ВОЛГОГРАД, 27 мая – РИА Новости. Инвестиционный проект стоимостью 230 миллионов рублей по созданию современной птицефабрики полного цикла реализуется в Инвестиционный проект стоимостью 230 миллионов рублей по созданию современной птицефабрики полного цикла реализуется в Волгоградской области , проект рассчитан до 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание на птицефабрике "Волжская", где с 2015 года реализуется инвестпроект по созданию производства полного цикла.

"Общий объем инвестиций с участием средств господдержки в модернизацию птицефабрики составляет около 230 миллионов рублей, проект рассчитан до 2022 года", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, предприятие, по информации администрации, участвует в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", что позволило ему снизить затраты на производство.

Как отметили в ведомстве, на данный момент на птицефабрике реконструированы семь цехов на 70 тысяч голов кур каждый, ведется строительство еще четырех птичников. Модернизация производства уже позволила увеличить количество продукции за 4 года со 150 миллионов яиц в год до 211 миллионов.

"Все этапы, которые были запланированы, выполнены в полном объеме. Мы реализуем проекты с опережением сроков, но качество остается высоким", — цитируются в сообщении слова Бочарова.