Ситуация с COVID-19 серьезно повлияла на рынок труда, заявил Мишустин

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на рынок труда в России, заявил в ходе совещания с президентом по этой теме премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на состояние рынка труда, в этих условиях многим работодателям пришлось перестраивать свою работу. С одной стороны, чтобы защитить своих сотрудников от заболевания, с другой - чтобы обеспечить работу предприятий", - сказал Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.