Ситуация с COVID-19 серьезно повлияла на рынок труда, заявил Мишустин

"Ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на состояние рынка труда, в этих условиях многим работодателям пришлось перестраивать свою работу. С одной стороны, чтобы защитить своих сотрудников от заболевания, с другой - чтобы обеспечить работу предприятий", - сказал Мишустин.