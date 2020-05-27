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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:20
https://ria.ru/20200527/1572074253.html
Ситуация с COVID-19 серьезно повлияла на рынок труда, заявил Мишустин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778118_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_144530e4f8564dff65dc3064798ecf13.jpg
РИА Новости

Ситуация с COVID-19 серьезно повлияла на рынок труда, заявил Мишустин

17:14 27.05.2020 (обновлено: 17:20 27.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на рынок труда в России, заявил в ходе совещания с президентом по этой теме премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на состояние рынка труда, в этих условиях многим работодателям пришлось перестраивать свою работу. С одной стороны, чтобы защитить своих сотрудников от заболевания, с другой - чтобы обеспечить работу предприятий", - сказал Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинЭкономика
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