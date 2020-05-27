СМИ сообщили о подрыве турецкого военного конвоя в Идлибе

АНКАРА, 27 мая - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство сработало на пути следования турецкого военного конвоя в сирийском Идлибе, есть раненые, сообщает газета Soczu в среду.
Отмечается, что инцидент произошел на трассе М-4. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.