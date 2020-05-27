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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-05-27T17:18
https://ria.ru/20200527/1572074124.html
СМИ сообщили о подрыве турецкого военного конвоя в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564872493_0:290:3123:2047_1036x0_80_0_0_d2e27c1a4bad397db8271274e11a27cd.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о подрыве турецкого военного конвоя в Идлибе

17:18 27.05.2020
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
АНКАРА, 27 мая - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство сработало на пути следования турецкого военного конвоя в сирийском Идлибе, есть раненые, сообщает газета Soczu в среду.
Отмечается, что инцидент произошел на трассе М-4. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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