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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:19
https://ria.ru/20200527/1572074001.html
Внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным, заявил Путин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069985_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6f5a3f7846b445dbf55ce36b796ce158.jpg
РИА Новости

Внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным, заявил Путин

17:08 27.05.2020 (обновлено: 17:19 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Федеральным органам власти и главам регионов необходимо обратить особое внимание на проблему безработицы, заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по труду.
"Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах Российской Федерации: внимание к проблемам безработицы должно быть максимальным. Хочу это подчеркнуть - максимальным на всех уровнях власти", - сказал Путин.
Президент напомнил, что "сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемией стали важнейшими приоритетами в нашей работе и это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону
26 мая, 21:31Распространение нового коронавируса
Уровень безработицы в России достиг максимума с апреля 2016 года
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир Путин
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