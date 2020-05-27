Внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным, заявил Путин

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Федеральным органам власти и главам регионов необходимо обратить особое внимание на проблему безработицы, заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по труду.
"Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах Российской Федерации: внимание к проблемам безработицы должно быть максимальным. Хочу это подчеркнуть - максимальным на всех уровнях власти", - сказал Путин.
Президент напомнил, что "сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемией стали важнейшими приоритетами в нашей работе и это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди".
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