Внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным, заявил Путин

Президент напомнил, что "сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемией стали важнейшими приоритетами в нашей работе и это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди".