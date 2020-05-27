МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил работу губернатора Смоленской области Алексея Островского как эффективную.
"Алексей Владимирович, первое, что хотел бы сказать, на что хотел бы обратить внимание. Вот в сегодняшних экстраординарных условиях связанных с коронавирусной инфекцией, в целом вы и ваша администрация действует достаточно эффективно. Это правда, это очевидные вещи, это объективные данные и по количеству коек, и организации самой работы медучреждений", — сказал президент в ходе рабочей встречи с главой Смоленской области.
Путин подчеркнул, что в Смоленской области также эффективно исполняются меры, в том числе и социальной поддержки.
"Делаются очень многие вещи своевременно и качественно", — сказал президент.