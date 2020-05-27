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Путин оценил работу губернатора Смоленской области
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РИА Новости

Путин оценил работу губернатора Смоленской области

17:08 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил работу губернатора Смоленской области Алексея Островского как эффективную.
"Алексей Владимирович, первое, что хотел бы сказать, на что хотел бы обратить внимание. Вот в сегодняшних экстраординарных условиях связанных с коронавирусной инфекцией, в целом вы и ваша администрация действует достаточно эффективно. Это правда, это очевидные вещи, это объективные данные и по количеству коек, и организации самой работы медучреждений", — сказал президент в ходе рабочей встречи с главой Смоленской области.
Путин подчеркнул, что в Смоленской области также эффективно исполняются меры, в том числе и социальной поддержки.
"Делаются очень многие вещи своевременно и качественно", — сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
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