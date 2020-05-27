В Омане отменят запрет на въезд и выезд в провинцию Маскат

Кроме того, власти Омана распорядились с воскресенья, 31 мая, снять ограничения на посещение рабочих офисов госслужащими, однако на рабочих местах должны находиться не более 50% сотрудников с соблюдением мер предосторожности.

По данным местного минздрава на среду, за последние сутки были зарегистрированы 255 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило более 8,3 тысячи человек, при этом более 2,1 тысячи выздоровели. От последствий, связанных с коронавирусом, скончались 38 человек.