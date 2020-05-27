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2020-05-27T16:59
https://ria.ru/20200527/1572073287.html
В Омане отменят запрет на въезд и выезд в провинцию Маскат
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Омане отменят запрет на въезд и выезд в провинцию Маскат

16:59 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Власти султаната Омана распорядились отменить введенный в марте в связи с коронавирусом запрет на въезд и выезд в столичную провинцию Маскат с пятницы, 29 мая, после заседания Высшего комитета по работе с последствиями коронавируса. Решение комитета приводит Оманское агентство новостей ONA.
"Снять карантин с провинции Маскат, начиная с пятницы, 29 мая", - отмечается в решении.
Кроме того, власти Омана распорядились с воскресенья, 31 мая, снять ограничения на посещение рабочих офисов госслужащими, однако на рабочих местах должны находиться не более 50% сотрудников с соблюдением мер предосторожности.
По данным местного минздрава на среду, за последние сутки были зарегистрированы 255 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило более 8,3 тысячи человек, при этом более 2,1 тысячи выздоровели. От последствий, связанных с коронавирусом, скончались 38 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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