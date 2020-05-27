Сербия поднимет из Дуная затопленные нацистами суда

БЕЛГРАД, 27 мая – РИА Новости. Министерство строительства и транспорта Министерство строительства и транспорта Сербии подписало договор с Европейским инвестиционным банком (EIB) о кредите на 1,5 миллиона евро для начала работы по подъему десятков военных судов, потопленных в Дунае немецкими нацистами при отступлении, сообщило ведомство.

В министерстве в июле 2019 года РИА Новости рассказали о разработке проекта с целью достать со дна Дуная в районе порта Прахово на юго-востоке страны потопленную немецкую военную флотилию, что позволит увеличить пропускную способность Дуная.

"Этим договором мы начинаем акцию, которую ждали 75 лет, чтобы, наконец, получить Дунай, судоходный на всем течении через Сербию. В первую очередь надо установить, что из неразорвавшихся боеприпасов и в каком количестве находится на 23 потопленных судах, это условие для того, чтобы в следующем году начать их извлечение, на что выделим еще 23 миллиона евро", - цитирует ведомство министра Зорану Михайлович.

Первые 1,5 миллиона евро будут направлены на подводные исследования, оценку рисков и съемку остатков флотилии. На выполнение этих работ по конкурсу выбран германско-сербско-австрийский консорциум фирм Mull und Partner и Millennium Team. По словам министра, всего в развитие водного транспорта власти Сербии планируют вложить 380 миллионов евро, чтобы сделать Дунай судоходным в течение всего года.

В ходе операции "Дунайский эльф" в сентябре 1944 года отступающие перед частями Красной Армии немецкие военные потопили по разным оценкам свыше 200 барж, патрульных и санитарных кораблей своей Дунайской флотилии на территории восточной Сербии. По данным минтранспорта, только на участке с 857 до 862 километра течения Дуная через Сербию в непосредственной близости от ГЭС "Джердап-2" находится 23 потопленных немецких судна, из-за чего ширина водного пути со 180 сокращается до 100 метров, особенно во время снижения уровня воды, что замедляет и затрудняет судоходство.