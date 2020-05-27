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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:58
https://ria.ru/20200527/1572073163.html
На Урале завели дело после заражения COVID-19 на складе "Красное & Белое"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

На Урале завели дело после заражения COVID-19 на складе "Красное & Белое"

16:58 27.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после массового заражения коронавирусом сотрудников на складе сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге, сообщает в среду региональная прокуратура.
Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети "Красное & Белое", где у сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам со склада "Абсолют", были выявлены более 150 случаев COVID-19. Роспотребнадзор региона обратился в суд с иском о приостановке работы склада.
Вывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».
26 мая, 09:11Распространение нового коронавируса
Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
"Сегодня, 27 мая 2020 года, по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре района на контроль", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 5 по 26 мая среди сотрудников склада зафиксировано 180 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего на складе работают 870 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКрасное & БелоеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕкатеринбургПроисшествия
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