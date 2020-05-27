На Урале завели дело после заражения COVID-19 на складе "Красное & Белое"

"Сегодня, 27 мая 2020 года, по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре района на контроль", - говорится в сообщении.