Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн объяснил, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу.
"Это может быть связано с биологическими, физиологическими причинами", — сказал он телеканалу "Звезда".
В пример Альштейн привел более низкую заболеваемость у детей.
"У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса", — пояснил вирусолог.
По его словам, механизм вакцины от коронавируса может быть основан на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, которые вызывают образование антител.
"Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, которые имеют возможность разрушать зараженные клетки", — сказал Альтштейн.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается около пяти с половиной миллионов инфицированных, почти 350 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 370 тысяч, почти четыре тысячи человек скончались, более 140 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.