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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:34
https://ria.ru/20200527/1572073100.html
Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_0:125:2981:1802_1036x0_80_0_0_4fb227acd66d6a65688fcd115909a804.jpg
РИА Новости

Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19

16:57 27.05.2020 (обновлено: 17:34 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн объяснил, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу.
"Это может быть связано с биологическими, физиологическими причинами", — сказал он телеканалу "Звезда".
В пример Альштейн привел более низкую заболеваемость у детей.
"У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса", — пояснил вирусолог.
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По его словам, механизм вакцины от коронавируса может быть основан на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, которые вызывают образование антител.
"Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, которые имеют возможность разрушать зараженные клетки", — сказал Альтштейн.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается около пяти с половиной миллионов инфицированных, почти 350 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 370 тысяч, почти четыре тысячи человек скончались, более 140 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗОбщество
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