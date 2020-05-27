Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн объяснил, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу

"Это может быть связано с биологическими, физиологическими причинами", — сказал он телеканалу "Звезда"

В пример Альштейн привел более низкую заболеваемость у детей.

"У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса", — пояснил вирусолог.

По его словам, механизм вакцины от коронавируса может быть основан на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, которые вызывают образование антител.

"Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, которые имеют возможность разрушать зараженные клетки", — сказал Альтштейн.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается около пяти с половиной миллионов инфицированных, почти 350 тысяч из них умерли.