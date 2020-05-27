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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-27T16:57
https://ria.ru/20200527/1572073073.html
Центр подготовки космонавтов возобновил тренировки в гидролаборатории
https://cdn22.img.ria.ru/images/33681/37/336813777_0:180:1491:1019_1036x0_80_0_0_23051a16f6b593f82cc52d3ffbc9f5a6.jpg
РИА Новости

Центр подготовки космонавтов возобновил тренировки в гидролаборатории

16:57 27.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТренировка космонавтов в Звездном городке
Тренировка космонавтов в Звездном городке
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Гидролаборатория в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК), закрывшаяся на ремонт 6 лет назад, возобновила подготовку космонавтов к выходам в открытый космос, написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.
"В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина во вновь заработавшей после ремонта гидролаборатории начались тренировки будущего экипажа с макетом Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), который в следующем году планируем отправить к МКС", - написал он.
Свою публикацию Рогозин снабдил видеороликом подготовки космонавтов.
Гидролаборатория находилась на ремонте с 2014 года. Помещение предназначено для подводных тренировок космонавтов в условиях, имитирующих невесомость. Внутри большого бассейна располагаются копии модулей российского сегмента МКС, на которых космонавты тренируются выходить в открытый космос и проводить работы на внешней поверхности отсеков.
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Хочу стать космонавтомРоссияЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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