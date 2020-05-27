Центр подготовки космонавтов возобновил тренировки в гидролаборатории

Гидролаборатория находилась на ремонте с 2014 года. Помещение предназначено для подводных тренировок космонавтов в условиях, имитирующих невесомость. Внутри большого бассейна располагаются копии модулей российского сегмента МКС, на которых космонавты тренируются выходить в открытый космос и проводить работы на внешней поверхности отсеков.