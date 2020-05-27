Центр подготовки космонавтов возобновил тренировки в гидролаборатории

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Гидролаборатория в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК), закрывшаяся на ремонт 6 лет назад, возобновила подготовку космонавтов к выходам в открытый космос, написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.
"В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина во вновь заработавшей после ремонта гидролаборатории начались тренировки будущего экипажа с макетом Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), который в следующем году планируем отправить к МКС", - написал он.
Свою публикацию Рогозин снабдил видеороликом подготовки космонавтов.
Гидролаборатория находилась на ремонте с 2014 года. Помещение предназначено для подводных тренировок космонавтов в условиях, имитирующих невесомость. Внутри большого бассейна располагаются копии модулей российского сегмента МКС, на которых космонавты тренируются выходить в открытый космос и проводить работы на внешней поверхности отсеков.
В Центре подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина во вновь заработавшей после ремонта гидролаборатории начались тренировки будущего экипажа с макетом Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), который в следующем году планируем отправить к #МКС pic.twitter.com/SHH2s8h6zp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 27, 2020