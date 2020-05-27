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2020-05-27T16:55
https://ria.ru/20200527/1572072954.html
Из полевого госпиталя в Буйнакске выписали трех пациентов
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РИА Новости

Из полевого госпиталя в Буйнакске выписали трех пациентов

16:55 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первые три пациента выписаны из полевого военного госпиталя в Буйнакске, развернутого для борьбы с пандемией коронавируса, сообщило Минобороны РФ.
"Из стационара полевого мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа, развернутого в Буйнакске, выписаны первые три пациента", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Отмечается, что с момента начала работы госпиталя в Буйнакске за помощью к военным медикам обратились более 150 местных жителей. В настоящее время медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях госпиталя стационарно получают 38 человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны развернуть строительство медицинского центра не менее чем на 200 мест в Дагестане, в котором будут лечить от коронавируса. Позднее было решено, что медцентры по типовому проекту Минобороны будут построены сразу в трёх городах Дагестана: в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Кроме того, было решено развернуть в регионе ещё два мобильных госпиталя в Буйнакске и Ботлихе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БуйнакскОбщество
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