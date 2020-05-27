Из полевого госпиталя в Буйнакске выписали трех пациентов

Отмечается, что с момента начала работы госпиталя в Буйнакске за помощью к военным медикам обратились более 150 местных жителей. В настоящее время медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях госпиталя стационарно получают 38 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны развернуть строительство медицинского центра не менее чем на 200 мест в Дагестане, в котором будут лечить от коронавируса. Позднее было решено, что медцентры по типовому проекту Минобороны будут построены сразу в трёх городах Дагестана: в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Кроме того, было решено развернуть в регионе ещё два мобильных госпиталя в Буйнакске и Ботлихе.