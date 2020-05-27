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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:54
https://ria.ru/20200527/1572072807.html
В Саратовской области умерли еще два пациента с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983895_0:342:3032:2048_1036x0_80_0_0_853b21c6ece93f219f4a4f466f0f9643.jpg
РИА Новости

В Саратовской области умерли еще два пациента с COVID-19

16:54 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевБригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Саратовской области, общее число умерших выросло до 32, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
К 26 мая в целом по области коронавирус унес жизни 30 пациентов.
"На сегодняшний день 32 пациента скончались от новой коронавирусной инфекции. На сегодня были зарегистрированы два случая смерти - оба мужчины, один старше 80 лет и еще один в возрасте 60 лет, скончались от данной патологии", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области лабораторно подтверждены 2649 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 942 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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