В Саратовской области умерли еще два пациента с COVID-19

САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Саратовской области, общее число умерших выросло до 32, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
К 26 мая в целом по области коронавирус унес жизни 30 пациентов.
"На сегодняшний день 32 пациента скончались от новой коронавирусной инфекции. На сегодня были зарегистрированы два случая смерти - оба мужчины, один старше 80 лет и еще один в возрасте 60 лет, скончались от данной патологии", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области лабораторно подтверждены 2649 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 942 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.