В Саратовской области умерли еще два пациента с COVID-19

"На сегодняшний день 32 пациента скончались от новой коронавирусной инфекции. На сегодня были зарегистрированы два случая смерти - оба мужчины, один старше 80 лет и еще один в возрасте 60 лет, скончались от данной патологии", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.