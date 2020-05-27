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2020-05-27T16:47
https://ria.ru/20200527/1572072405.html
В СКФО рассказали о ситуации с выплатами медикам
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РИА Новости

В СКФО рассказали о ситуации с выплатами медикам

16:47 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Медикам на Северном Кавказе выплатили более 110 миллионов рублей в качестве стимулирующих выплат за борьбу с COVID после вмешательства прокуратуры, сообщает управление Генпрокуратуры РФ в СКФО.
"В целях обеспечения защиты прав медицинских работников прокурорами проведено свыше 200 проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией. В прокуратурах созданы и функционируют горячие линии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуроры в республиках Дагестан и Северная Осетия внесли представления руководителям медицинских учреждений, не обеспечившим принятие локальных нормативных актов, устанавливающих порядок начисления стимулирующих выплат, что создало условия к несвоевременному перечислению денежных средств гражданам.
"Мерами прокурорского реагирования удалось добиться надлежащего учета учреждениями здравоохранения работников, задействованных в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, в результате чего положенные им стимулирующие надбавки были получены", - подчеркнули в ведомстве.
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Например, после вмешательства прокуроров в республике Дагестан в перечни получателей стимулирующих выплат включены 135 медицинских работников ГБУ "Буйнакская МССМП" и ГБУ "Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова", в Ставропольском крае – 4 работника ГБУЗ СК "Степновская районная больница", в республике Северная Осетия – Алания – водители 39 бригад скорой помощи.
"Прокурорами в республике Северная Осетия и Карачаево-Черкесии приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат, в результате чего их размеры были занижены. Организован их перерасчет, в том числе исходя из самого факта работы с пациентами, без привязки ко времени", - добавляет прокуратура.
Уточняется, что в республике Северная Осетия пресечена практика неправомерного удержания налога на доходы физических лиц из сумм стимулирующих выплат.
"По представлению прокуратуры 401 работнику ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" возвращены удержанные денежные средства на общую сумму 2,4 миллиона рублей рублей", - отмечено в сообщении.
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Нарушения сроков перечисления в апреле и мае текущего года заработной платы и стимулирующих выплат работникам двух учреждений здравоохранения выявлены прокуратурой республики Ингушетия, сказано в релизе.
"По результатам проверок прокурорами внесено 82 представления, опротестовано 65 правовых актов, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. Всего за период проверки, в том числе по мерам прокурорского реагирования, работникам перечислено более 110 миллионов рублей", - отметили в управлении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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