Состав оргкомитета юбилея Новодевичьего монастыря скорректировали

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Распоряжением правительства РФ скорректирован состав оргкомитета по подготовке празднования 500-летия основания московского Новодевичьего монастыря, которое запланировано на 2024 год, соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди прочих, в состав оргкомитета вошел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий и исключен митрополит Тверской и Кашинский Савва.
Прежний состав комитета был утвержден в 2017 году.
Богородице-Смоленский Новодевичий женский монастырь на юго-западе Москвы был основан в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году в ходе русско-литовской войны. Архитектурный ансамбль монастыря, образец московского барокко, находится под охраной ЮНЕСКО.
Соборный храм Новодевичьего монастыря построен по образцу Успенского собора Кремля и является одним из значительных памятников древнерусского искусства в Москве. Стены и башни обители были построены в XVI-XVII веках В монастырском соборе похоронены представительницы царских и княжеских родов, в том числе великая княжна Софья Алексеевна, правительница России в 1682-1689 годах.
10 июля 2018, 17:03Около 2 млрд руб потратят на сохранение Новодевичьего монастыря в МосквеФедеральная дирекция по строительству и реставрации заключает контракт стоимостью 1,87 миллиарда рублей на проведение работ по сохранению ансамбля Новодевичьего монастыря, в том числе на устранение недостатков по объектам, отреставрированным в предыдущие годы, следует из материалов на портале госзакупок.