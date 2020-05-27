Состав оргкомитета юбилея Новодевичьего монастыря скорректировали

Около 2 млрд руб потратят на сохранение Новодевичьего монастыря в Москве Федеральная дирекция по строительству и реставрации заключает контракт стоимостью 1,87 миллиарда рублей на проведение работ по сохранению ансамбля Новодевичьего монастыря, в том числе на устранение недостатков по объектам, отреставрированным в предыдущие годы, следует из материалов на портале госзакупок.