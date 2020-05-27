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Религия и мировоззрение
2020-05-27T17:24
https://ria.ru/20200527/1572072171.html
Состав оргкомитета юбилея Новодевичьего монастыря скорректировали
https://cdn21.img.ria.ru/images/131228/96/1312289678_0:0:3114:1752_1036x0_80_0_0_fd621bd387690028b786a0c7a2da6b7d.jpg
РИА Новости

Состав оргкомитета юбилея Новодевичьего монастыря скорректировали

16:44 27.05.2020 (обновлено: 17:24 27.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь в Москве
Вид на Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вид на Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Распоряжением правительства РФ скорректирован состав оргкомитета по подготовке празднования 500-летия основания московского Новодевичьего монастыря, которое запланировано на 2024 год, соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди прочих, в состав оргкомитета вошел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий и исключен митрополит Тверской и Кашинский Савва.
Стены Новодевичьего монастыря в Москве
18 октября 2019, 10:44Религия и мировоззрение
Реставрацию Новодевичьего монастыря планируется завершить к 2022 году
Прежний состав комитета был утвержден в 2017 году.
Богородице-Смоленский Новодевичий женский монастырь на юго-западе Москвы был основан в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году в ходе русско-литовской войны. Архитектурный ансамбль монастыря, образец московского барокко, находится под охраной ЮНЕСКО.
Соборный храм Новодевичьего монастыря построен по образцу Успенского собора Кремля и является одним из значительных памятников древнерусского искусства в Москве. Стены и башни обители были построены в XVI-XVII веках В монастырском соборе похоронены представительницы царских и княжеских родов, в том числе великая княжна Софья Алексеевна, правительница России в 1682-1689 годах.
Стены Новодевичьего монастыря в Москве
10 июля 2018, 17:03
Около 2 млрд руб потратят на сохранение Новодевичьего монастыря в МосквеФедеральная дирекция по строительству и реставрации заключает контракт стоимостью 1,87 миллиарда рублей на проведение работ по сохранению ансамбля Новодевичьего монастыря, в том числе на устранение недостатков по объектам, отреставрированным в предыдущие годы, следует из материалов на портале госзакупок.
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Религия и мировоззрениеРелигияСмоленскНоводевичий монастырьНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОМосква
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