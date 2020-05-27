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2020-05-27T17:59
https://ria.ru/20200527/1572071649.html
Назван новый способ мошенничества с детскими пособиями
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РИА Новости

Назван новый способ мошенничества с детскими пособиями

16:37 27.05.2020 (обновлено: 17:59 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Челябинской области неплательщики алиментов начали оформлять на себя пособия в десять тысяч рублей, предназначенные родителям детей от трех до 16 лет, сообщает канал "360".
Как рассказала региональный детский омбудсмен Евгения Майорова, в регионе уже семь таких случаев. Например, разведенная мать двоих детей пожаловалась на то, что выплату оформил ее бывший супруг, от которого она не видит никакой помощи. Сам же мужчина объяснил, что забрал деньги, потому что иногда берет детей к себе.
Андрей Турчак
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По словам Майоровой, получилась юридическая коллизия, так как в законе прописано, что право на выплату имеет родитель, указанный в свидетельстве о рождении ребенка. В итоге родители, которые давно не участвуют в воспитании детей, забирают все положенные деньги.

"Деньги должны получать те, на чьем содержании находятся дети. Кто их кормит каждый день", — добавила детский омбудсмен.

Выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет — один из видов материальной помощи во время пандемии. Для оформления выплаты заявку можно оставить на сайте госуслуг или обратиться в Пенсионный фонд.
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Пенсионный фонд РФРоссияЧелябинская областьОбщество
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