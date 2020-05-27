Назван новый способ мошенничества с детскими пособиями

Как рассказала региональный детский омбудсмен Евгения Майорова, в регионе уже семь таких случаев. Например, разведенная мать двоих детей пожаловалась на то, что выплату оформил ее бывший супруг, от которого она не видит никакой помощи. Сам же мужчина объяснил, что забрал деньги, потому что иногда берет детей к себе.