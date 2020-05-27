Ученики начальных классов Вологодчины получат бесплатное горячее питание

ВОЛОГДА, 27 мая – РИА Новости. Все ученики начальных классов Вологодской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах, соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты Заксобрания региона, сообщил РИА Новости спикер областного парламента . Все ученики начальных классов Вологодской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах, соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты Заксобрания региона, сообщил РИА Новости спикер областного парламента Андрей Луценко

"Проблема школьного питания была обозначена в Послании президента России Федеральному Собранию. Были приняты соответствующие поправки в федеральное законодательство, а теперь и в областное – в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование". Так, с 1 сентября 2020 года все ученики младшей школы, а это более 60 тысяч детей из 344 учебных заведений, будут получать бесплатное горячее питание", - сказал Луценко.

Он отметил, что необходимые средства на эти цели уже заложены в бюджет области.

Кроме того, вологодские депутаты приняли решение увеличить стоимость льготного школьного питания с 50 до 63 рублей в день.

"Его получают ученики государственных и муниципальных школ из малоимущих и многодетных семей, а также дети, состоящие на учёте в противотуберкулезном диспансере. Средства на повышение этого норматива также заложены в бюджет области", - сообщил Луценко.