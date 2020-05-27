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Вологодская область
2020-05-27T16:33
https://ria.ru/20200527/1572071443.html
Ученики начальных классов Вологодчины получат бесплатное горячее питание
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568509191_0:0:2967:1670_1036x0_80_0_0_54923ff9808d84bd683e9003c3bc6630.jpg
РИА Новости

Ученики начальных классов Вологодчины получат бесплатное горячее питание

16:34 27.05.2020
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© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
ВОЛОГДА, 27 мая – РИА Новости. Все ученики начальных классов Вологодской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах, соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты Заксобрания региона, сообщил РИА Новости спикер областного парламента Андрей Луценко.
"Проблема школьного питания была обозначена в Послании президента России Федеральному Собранию. Были приняты соответствующие поправки в федеральное законодательство, а теперь и в областное – в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование". Так, с 1 сентября 2020 года все ученики младшей школы, а это более 60 тысяч детей из 344 учебных заведений, будут получать бесплатное горячее питание", - сказал Луценко.
Он отметил, что необходимые средства на эти цели уже заложены в бюджет области.
Кроме того, вологодские депутаты приняли решение увеличить стоимость льготного школьного питания с 50 до 63 рублей в день.
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"Его получают ученики государственных и муниципальных школ из малоимущих и многодетных семей, а также дети, состоящие на учёте в противотуберкулезном диспансере. Средства на повышение этого норматива также заложены в бюджет области", - сообщил Луценко.
Спикер парламента добавил, что последний раз стоимость льготного школьного питания повышалась в прошлом году: с 1 сентября 2019 года она составила 50 рублей в день вместо 35 рублей.
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Вологодская областьАндрей Луценко
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