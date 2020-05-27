Минздрав рассказал об используемых в медучреждениях тестах на COVID-19

"В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяют обеспечить один из лучших уровней диагностики COVID-19 в мире по точности и охвату населения", - говорится в сообщении.

"ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России разработана уникальная тест-система, выявляющая специфический иммунитет - антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека, что позволяет не только определить стадию заболевания, но и использовать результаты для отбора потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19 из числа уже переболевших", - отметили в пресс-службе.