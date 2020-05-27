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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:32
https://ria.ru/20200527/1572071350.html
Минздрав рассказал об используемых в медучреждениях тестах на COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

Минздрав рассказал об используемых в медучреждениях тестах на COVID-19

16:32 27.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Большинство медицинских организаций России используют отечественные тесты на COVID-19, объем их производства позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики в мире по точности и охвату населения, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяют обеспечить один из лучших уровней диагностики COVID-19 в мире по точности и охвату населения", - говорится в сообщении.
Тест-системы за короткое время были разработаны учреждениями Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора и Российской академии наук.
"ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России разработана уникальная тест-система, выявляющая специфический иммунитет - антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека, что позволяет не только определить стадию заболевания, но и использовать результаты для отбора потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19 из числа уже переболевших", - отметили в пресс-службе.
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