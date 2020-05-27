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Госдума приняла закон о праве иностранцев быть принимающей стороной
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РИА Новости

Госдума приняла закон о праве иностранцев быть принимающей стороной

16:31 27.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Государственная Дума в среду приняла закон, который предоставляет право иностранцам, у которых в собственности есть жилье в РФ, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан.
Согласно закону, в качестве принимающей стороны может выступать иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющий в собственности жилое помещение на территории РФ и предоставивший в соответствии с российским законодательством это жилое помещение в пользование для фактического проживания иностранцу или лицу без гражданства.
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Уточняется, что иностранцы-участники Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в РФ, освобождаются от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия.
"Если жилое или иное помещение, предоставленное иностранному гражданину для фактического проживания (временного пребывания), принадлежит на праве собственности гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему за пределами Российской Федерации, иностранному гражданину, иностранному юридическому лицу или иной иностранной организации, находящимся за пределами территории Российской Федерации, иностранный гражданин обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии в место пребывания", - говорится в законе.
Как отмечается, в этом случае для постановки на учет по месту пребывания такой иностранец к уведомлению о своем прибытии в место пребывания дополнительно прилагает нотариально удостоверенное согласие принимающей стороны на фактическое проживание у нее иностранца.
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