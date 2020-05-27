Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него

На кадрах с камер наблюдения видно начало конфликта. Староста дома Илья Катанов подошел к детской площадке, на которой находилась семья Кузнецова, после чего жена чиновника встала со скамейки и вскоре ушла и увела ребенка. Примерно через минуту туда пришел Кузнецов вместе с семьей и после короткого разговора подошел к сидящему старосте и плюнул ему на голову. Еще через две минуты во двор пришли полицейские.