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2020-05-27T17:41
https://ria.ru/20200527/1572071055.html
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071943_94:0:1379:723_1036x0_80_0_0_5799ac08e677da70e36fd0672cb8de32.png
РИА Новости

Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него

16:30 27.05.2020 (обновлено: 17:41 27.05.2020)
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© Фото : МК в ЯрославлеЯрославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
© Фото : МК в Ярославле
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Чиновник из Ростова Великого, глава "Южного водоканала" Игорь Кузнецов плюнул в старосту дома в Ярославле после того, как тот якобы сделал замечание семье за нарушение самоизоляции. Видео инцидента опубликовало издание "МК в Ярославле".
На кадрах с камер наблюдения видно начало конфликта. Староста дома Илья Катанов подошел к детской площадке, на которой находилась семья Кузнецова, после чего жена чиновника встала со скамейки и вскоре ушла и увела ребенка. Примерно через минуту туда пришел Кузнецов вместе с семьей и после короткого разговора подошел к сидящему старосте и плюнул ему на голову. Еще через две минуты во двор пришли полицейские.
На другом видео запечатлена словесная перепалка между чиновником и старостой. Катанов обвинил главу "Южного водоканала" в том, что тот плюнул в него, а Кузнецов грубо ему ответил. Позже чиновник попытался оправдаться тем, что староста его спровоцировал и применил силу к его жене, но на записи с камер видно, что это не так.
На инцидент отреагировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он поручил провести служебную проверку, а также призвал всех чиновников не опускаться до оскорблений и не порочить государственную систему.
"Разговоры про провокации не могут быть оправданием. Нужно держать себя в руках", — написал Миронов во "ВКонтакте".
В региональном управлении МВД сообщили РИА Новости, что тоже проводят проверку.
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14245716854
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ЯрославльОбщество
Популярные комментарии
очередной соросенок)) уволить бы надо показательно.
27 мая, 17:01
Руслан Якубик
3120001
Государственную систему, и уже очень давно, опозорить невозможно.
27 мая, 17:33
Сергей Потапов
912103
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