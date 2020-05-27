В Израиле открылись рестораны, бары, пабы и бассейны

"Со среды разрешена эксплуатация ресторанов, баров и пабов, бассейнов (кроме бассейнов для малышей), туристических достопримечательностей, а также канатных дорог и лодок", - говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра, минфина и минздрава.