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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:30
https://ria.ru/20200527/1572071002.html
В Израиле открылись рестораны, бары, пабы и бассейны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663655_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a43ac8fb52f8d775b87eb68eb1eecfd5.jpg
РИА Новости

В Израиле открылись рестораны, бары, пабы и бассейны

16:30 27.05.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. В Израиле в среду вступили в силу послабления в карантинном режиме, утверждённые правительством, открылись кафе, рестораны, бары, пабы, бассейны, сообщила правительственная пресс-служба.
"Со среды разрешена эксплуатация ресторанов, баров и пабов, бассейнов (кроме бассейнов для малышей), туристических достопримечательностей, а также канатных дорог и лодок", - говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра, минфина и минздрава.
Послабления были утверждены накануне поздно вечером в ходе телефонной конференции кабинета министров. Вместе с тем все еще сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.
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