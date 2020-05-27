В Израиле открылись рестораны, бары, пабы и бассейны

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. В Израиле в среду вступили в силу послабления в карантинном режиме, утверждённые правительством, открылись кафе, рестораны, бары, пабы, бассейны, сообщила правительственная пресс-служба.
"Со среды разрешена эксплуатация ресторанов, баров и пабов, бассейнов (кроме бассейнов для малышей), туристических достопримечательностей, а также канатных дорог и лодок", - говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра, минфина и минздрава.
Послабления были утверждены накануне поздно вечером в ходе телефонной конференции кабинета министров. Вместе с тем все еще сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.
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