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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:29
https://ria.ru/20200527/1572070912.html
В Ульяновской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040547_0:53:3106:1800_1036x0_80_0_0_741776a6e2397f67f456fea8cb85b27b.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

16:29 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 75 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев заболевания выросло до 2196, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в среду федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 2121.
"За 27 мая в Ульяновской области зарегистрировано 75 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией… Всего с начала регистрации выявлено 2196 заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 716 случаев (32,6%) зарегистрировано среди людей старше 50 лет, 675 случаев (30,74%) – среди людей 30-49 лет, 396 случаев (18,03%) – среди людей старше 65 лет.
В легкой форме, по информации Роспотребнадзора, коронавирусом болеют 45,9% заразившихся (1008 случаев), в состоянии средней степени тяжести - 18,49% (406 случаев), тяжелое течение болезни отмечается у 1,09% (24 случая), еще у 34,51% коронавирус протекает бессимптомно (758 человек).
Из общего числа заразившихся 586 человек выздоровели, семь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьОбщество
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