В Ульяновской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 75 жителей Коронавирус подтвержден еще у 75 жителей Ульяновской области , общее число выявленных случаев заболевания выросло до 2196, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

Утром в среду федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 2121.

"За 27 мая в Ульяновской области зарегистрировано 75 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией… Всего с начала регистрации выявлено 2196 заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 716 случаев (32,6%) зарегистрировано среди людей старше 50 лет, 675 случаев (30,74%) – среди людей 30-49 лет, 396 случаев (18,03%) – среди людей старше 65 лет.

В легкой форме, по информации Роспотребнадзора, коронавирусом болеют 45,9% заразившихся (1008 случаев), в состоянии средней степени тяжести - 18,49% (406 случаев), тяжелое течение болезни отмечается у 1,09% (24 случая), еще у 34,51% коронавирус протекает бессимптомно (758 человек).

Из общего числа заразившихся 586 человек выздоровели, семь скончались.