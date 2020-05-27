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2020-05-27T17:20
https://ria.ru/20200527/1572070825.html
Путин и президент Финляндии обсудили международную повестку дня
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РИА Новости

Путин и президент Финляндии обсудили международную повестку дня

16:27 27.05.2020 (обновлено: 17:20 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили инвестпроекты, международную и региональную повестку дня, включая арктическую тематику, сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, включая арктическую тематику. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы развития дружественных российско-финляндских отношений. Отмечается, что особое внимание уделено положению дел в торгово-экономическом взаимодействии, реализации совместных инвестиционных проектов.
По информации канцелярии финского президента, лидеры обсудили контроль над вооружениями.
"Что касается международных отношений, президенты говорили о сотрудничестве в Арктике, контроле над вооружениями и инициативе президента Путина в начале этого года о саммите постоянных членов Совета Безопасности ООН. Президент Ниинистё заявил, что необходимость диалога между великими державами становится все более важной в последние месяцы", - говоримся в сообщении канцелярии.
Также уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе Финляндии.
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