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2020-05-27T16:26
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Депутаты КПРФ предложили изменить порядок формирования ЦИК
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РИА Новости

Депутаты КПРФ предложили изменить порядок формирования ЦИК

16:26 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект с поправками в избирательное законодательство РФ, в частности, предложив изменить порядок формирования ЦИК, в правительстве инициативу не поддержали.
Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается изменить порядок формирования ЦИК РФ, избирательных комиссий других уровней и ввести правило, согласно которому кандидатуры на должности членов комиссии должны предлагаться политическими партиями.
Согласно инициативе, председатель, зампредседателя и секретарь ЦИК должны назначаться президентом, Госдумой и Советом Федерации соответственно, а их полномочия могут быть прекращены досрочно. По действующему законодательству, пять членов ЦИК назначаются Госдумой из числа кандидатур, предложенных депутатами, пять - Совфедом из числа кандидатур, предлагаемых органами власти субъектов РФ, и еще пять - президентом.
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Кроме того, депутаты предлагают назначать в избирательную комиссию не более одного члена каждой партии или иного ее представителя, в участковых избиркомах представители партий должны замещать не менее половины состава. Предлагается также закрепить возможность прекращения по представлению партии, выдвинувшей кандидата, полномочий членов ЦИК, а также членов нижестоящих комиссий.
Также коммунисты предложили ввести на выборах любого уровня видеонаблюдение и трансляцию изображения в помещениях для голосования, за исключением избирательных участков, образованных в специализированных учреждениях (больницах и других стационарных медицинских организациях, в местах лишения свободы, воинских частях, судах).
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Депутаты предлагают делать в списке избирательной комиссии отметки о досрочном голосовании избирателя с указанием причины. Кроме того, в помещениях для голосования "для всеобщего ознакомления" предлагается вывешивать списки избирателей с указанием ФИО, в том числе и тех, кто голосовал досрочно. В пояснительной записке отмечается, что данное изменение предложено для усиления контроля и прозрачности проведения процедур регистрации избирателей. Коммунисты также предложили ввести обязанность зарегистрированных кандидатов участвовать в совместных агитационных мероприятиях.
Правительство РФ в своем отзыве не согласилось с необходимостью введения многих из предложенных мер. "Установление требования об обязательном выдвижении политическими партиями кандидатов в члены комиссии, назначаемых президентом Российской Федерации и Советом Федерации, нарушает баланс интересов указанных органов государственной власти при формировании состава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и не отвечает целям их деятельности, установленным в Конституции", - отмечается в документе.
Кроме того, в кабмине назвали излишними некоторые предложения коммунистов, в частности, обязанность участвовать в совместных агитационных мероприятиях: в правительстве отметили, что это уже предусмотрено действующим законодательством. "На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", - добавляется в документе.
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