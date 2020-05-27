Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T16:48
https://ria.ru/20200527/1572070539.html
Российский экономике нужно уходить от "нефтяной иглы", заявил Борисов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564874136_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c5f805665b28289062ed60aea4ca1501.jpg
РИА Новости

Российский экономике нужно уходить от "нефтяной иглы", заявил Борисов

16:48 27.05.2020
398
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Структуру экономики РФ необходимо менять, нужно уходить от "нефтяной иглы" и получать дополнительный рост ВВП за счёт развития высокотехнологичного производства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии, проводимой в рамках работы форума "Иннопром".
"Нам нужно менять финансово-кредитную систему и подходы, менять долгосрочную цель изменения структуры экономики и сдвижку ее и уход от "нефтяной иглы". Нельзя жить под постоянной угрозой волатильности спроса и предложения и волатильности цен на нефть. Бюджет Российской Федерации должен быть стабилен и не зависеть от этих мировых колебаний", - сказал он, отметив, что Россия готова к таким переменам.
Также, по его словам, гордиться темпом роста экономики в 1-2% не стоит, нужно выходит на траекторию в 5-6%. И этого можно добиться за счёт создания высокотехнологичного производства внутри страны, считает чиновник.
Он также заметил, что для развития промышленного сектора бюджету стоит делать больше заимствований, больше тратить средств на развитие.
"Мы должны прекратить гордиться профицитным бюджетом в стране на периоде обеспечения более динамичного роста. Я думаю, мы должны рисковать и идти на дефицитный бюджет, идти на заимствования, мы должны начинать тратить, и уж как минимум не сокращать те бюджетные ассигнования, которые сегодня у нас в планах и бюджете. Мы должны изменить траекторию выхода, которой традиционно раньше пользовались при преодолении кризисных ситуаций. Нужно не сжиматься, нужно, наоборот, динамично двигаться вперёд", - подчеркнул Борисов.
Глава ОСК Алексей Рахманов
Вчера, 14:45Распространение нового коронавируса
Глава ОСК заявил о необходимости слезть с "иглы импорта" в судостроении
34125012
Обсудить 8
Юрий Борисов (вице-премьер)Экономика
Рекомендуем
Глава ОСК Алексей Рахманов
Глава ОСК заявил о необходимости слезть с "иглы импорта" в судостроении
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев высказался о праве народов на самоопределение в случае переворота
Юрий Борисов
Юрий Борисов назвал нефтепереработку драйвером для промышленности
Анатолий Чубайс
Чубайс объяснил слова про "дохлую лошадь"
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Баржи на реке Дунае в черте города Белграда
Сербия поднимет из Дуная затопленные нацистами суда
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Путин пообещал поддержать губернатора Смоленской области на выборах
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Германия прокомментировала угрозы США в отношении "Северного потока – 2"
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
СМИ сообщили о подрыве турецкого военного конвоя в Идлибе
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов рассказал, как правительству перезапустить экономику в кризис
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Путин оценил работу губернатора Смоленской области
Президент РФ Владимир Путин
Пандемия повлияла на падения спроса, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
Международная космическая станция
На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
Лента новостейМолния