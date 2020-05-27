Российский экономике нужно уходить от "нефтяной иглы", заявил Борисов

"Нам нужно менять финансово-кредитную систему и подходы, менять долгосрочную цель изменения структуры экономики и сдвижку ее и уход от "нефтяной иглы". Нельзя жить под постоянной угрозой волатильности спроса и предложения и волатильности цен на нефть. Бюджет Российской Федерации должен быть стабилен и не зависеть от этих мировых колебаний", - сказал он, отметив, что Россия готова к таким переменам.

Также, по его словам, гордиться темпом роста экономики в 1-2% не стоит, нужно выходит на траекторию в 5-6%. И этого можно добиться за счёт создания высокотехнологичного производства внутри страны, считает чиновник.

"Мы должны прекратить гордиться профицитным бюджетом в стране на периоде обеспечения более динамичного роста. Я думаю, мы должны рисковать и идти на дефицитный бюджет, идти на заимствования, мы должны начинать тратить, и уж как минимум не сокращать те бюджетные ассигнования, которые сегодня у нас в планах и бюджете. Мы должны изменить траекторию выхода, которой традиционно раньше пользовались при преодолении кризисных ситуаций. Нужно не сжиматься, нужно, наоборот, динамично двигаться вперёд", - подчеркнул Борисов.