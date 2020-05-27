Собянин заявил, что часть коек в Москве можно переводить в обычный режим

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Практически половина коечного фонда в Москве, приготовленного для больных коронавирусной инфекцией, свободна, их можно постепенно начинать использовать для оказания плановой медицинской помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Как я вам докладывал, Владимир Владимирович, мы начали переводить в плановую помощь целый ряд больниц. Спасибо огромное вам, вы давали поручение о том, чтобы нам оказывали содействие все федеральные структуры, имеющие медицинские учреждения, и мы создали такую мощную группировку для борьбы с ковидом, около 23 тысяч больничных коек, плюс там 5 тысяч обсервационных коек и порядка 15 тысяч временных медицинских центров. Это ну самая мощная группировка, наверное, из мировых городов, она позволяла нам страховаться на любой случай, на любое развитие ситуации", - сказал он.
"Слава Богу, мы говорили с вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого такого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили, и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", - отметил Собянин.
Он также сообщил, что увеличена возможность оказания плановой помощи действующих больниц.
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