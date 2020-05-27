Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:21
https://ria.ru/20200527/1572070316.html
Собянин заявил, что часть коек в Москве можно переводить в обычный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:7:2952:1668_1036x0_80_0_0_1e06d5f2d326e4f618543e910ad22b14.jpg
РИА Новости

Собянин заявил, что часть коек в Москве можно переводить в обычный режим

16:21 27.05.2020
40302
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Практически половина коечного фонда в Москве, приготовленного для больных коронавирусной инфекцией, свободна, их можно постепенно начинать использовать для оказания плановой медицинской помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Как я вам докладывал, Владимир Владимирович, мы начали переводить в плановую помощь целый ряд больниц. Спасибо огромное вам, вы давали поручение о том, чтобы нам оказывали содействие все федеральные структуры, имеющие медицинские учреждения, и мы создали такую мощную группировку для борьбы с ковидом, около 23 тысяч больничных коек, плюс там 5 тысяч обсервационных коек и порядка 15 тысяч временных медицинских центров. Это ну самая мощная группировка, наверное, из мировых городов, она позволяла нам страховаться на любой случай, на любое развитие ситуации", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:01Распространение нового коронавируса
Путин отметил важность возврата части коек в плановый режим
"Слава Богу, мы говорили с вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого такого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили, и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", - отметил Собянин.
Он также сообщил, что увеличена возможность оказания плановой помощи действующих больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
21688339
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель: санкции против России будут сохраняться без прогресса по Украине
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Billie Eilish - Not My Rsponsibility
Билли Айлиш опубликовала в Сети фильм, на котором раздевается
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Военнослужащие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
Ретроградный горячий Юпитер
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
Лента новостейМолния