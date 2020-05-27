Собянин заявил, что часть коек в Москве можно переводить в обычный режим

"Как я вам докладывал, Владимир Владимирович, мы начали переводить в плановую помощь целый ряд больниц. Спасибо огромное вам, вы давали поручение о том, чтобы нам оказывали содействие все федеральные структуры, имеющие медицинские учреждения, и мы создали такую мощную группировку для борьбы с ковидом, около 23 тысяч больничных коек, плюс там 5 тысяч обсервационных коек и порядка 15 тысяч временных медицинских центров. Это ну самая мощная группировка, наверное, из мировых городов, она позволяла нам страховаться на любой случай, на любое развитие ситуации", - сказал он.