Путин по телефону обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё, стороны обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё... Отмечено налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами России и Финляндии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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