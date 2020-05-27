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2020-05-27T16:32
https://ria.ru/20200527/1572070290.html
Путин по телефону обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Путин по телефону обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом

16:20 27.05.2020 (обновлено: 16:32 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё, стороны обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё... Отмечено налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами России и Финляндии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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