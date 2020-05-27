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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-27T16:24
https://ria.ru/20200527/1572070157.html
В Подмосковье 11 предприятий получили льготные кредиты по программе ФРП
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/31/1561963141_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_4f8701c4e00a2911b53d6c9b80db7d53.jpg
РИА Новости

В Подмосковье 11 предприятий получили льготные кредиты по программе ФРП

16:24 27.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова рассказала, что областные инвесторы – 11 предприятий – получили три миллиарда рублей льготных кредитов по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям" Фонда развития промышленности РФ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.
"Еще 48 заявок от производителей Московской области ожидают одобрения экспертного совета фонда на получение займов на сумму 9,3 миллиарда рублей", – сообщила Егорова.
По новой противоэпидемической программе размер кредита может составлять от 50 до 500 миллионов рублей под 1% годовых сроком до двух лет. Предприятия, получившие этот заем, могут использовать его для создания производственных мощностей по выпуску продукции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, деньги будут направлены на приобретение необходимых материалов, сырья и комплектующих.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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