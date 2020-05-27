В Подмосковье 11 предприятий получили льготные кредиты по программе ФРП

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова рассказала, что областные инвесторы – 11 предприятий – получили три миллиарда рублей льготных кредитов по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям" Фонда развития промышленности РФ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.
"Еще 48 заявок от производителей Московской области ожидают одобрения экспертного совета фонда на получение займов на сумму 9,3 миллиарда рублей", – сообщила Егорова.
По новой противоэпидемической программе размер кредита может составлять от 50 до 500 миллионов рублей под 1% годовых сроком до двух лет. Предприятия, получившие этот заем, могут использовать его для создания производственных мощностей по выпуску продукции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, деньги будут направлены на приобретение необходимых материалов, сырья и комплектующих.