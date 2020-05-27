В Подмосковье 11 предприятий получили льготные кредиты по программе ФРП

По новой противоэпидемической программе размер кредита может составлять от 50 до 500 миллионов рублей под 1% годовых сроком до двух лет. Предприятия, получившие этот заем, могут использовать его для создания производственных мощностей по выпуску продукции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, деньги будут направлены на приобретение необходимых материалов, сырья и комплектующих.