СК попросил на все лето оставить в СИЗО полицейских из "дела Голунова"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следствие попросило продлить до сентября срок ареста бывшим полицейским УВД по ЗАО в рамках дела о подброшенных Ивану Голунову наркотиках.
"В суд поступили ходатайства о продлении меры пресечения до 7 сентября", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова, отметив, что дата их рассмотрения пока не назначена.
Следствие просит продлить арест четверым бывшим сотрудникам и домашний арест еще одному.
В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. В СИЗО отправились бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец.
Еще один полицейский, Денис Коновалов, дал показания на Ляховца, поэтому позднее вышел из СИЗО под домашний арест. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов сообщил, что начальник "давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал". В феврале Коновалов был переведен под домашний арест.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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