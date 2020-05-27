СК попросил на все лето оставить в СИЗО полицейских из "дела Голунова"

"В суд поступили ходатайства о продлении меры пресечения до 7 сентября", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова, отметив, что дата их рассмотрения пока не назначена.

В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. В СИЗО отправились бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец.