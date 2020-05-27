В Судане число случаев заражения короонавирусом превысило четыре тысячи

"Минздрав объявил о регистрации 170 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 случаях с летальным исходом и 85 случаях выздоровления… Тем самым общее число случаев заражения с момента начала распространения эпидемии в Судане возросло до 4146, включая 184 случая смертельного исхода", - говорится в сообщении.

Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время. В провинции Хартум с 18 апреля действует режим круглосуточного карантина, с 19 мая он был продлен еще на две недели.