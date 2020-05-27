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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:17
https://ria.ru/20200527/1572069956.html
В Судане число случаев заражения короонавирусом превысило четыре тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

В Судане число случаев заражения короонавирусом превысило четыре тысячи

16:17 27.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
КАИР, 27 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в Судане превысило 4 тысячи, включая 184 случая со смертельным исходом, сообщило в среду суданское информационное агентство SUNA со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
"Минздрав объявил о регистрации 170 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 случаях с летальным исходом и 85 случаях выздоровления… Тем самым общее число случаев заражения с момента начала распространения эпидемии в Судане возросло до 4146, включая 184 случая смертельного исхода", - говорится в сообщении.
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Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в столичной провинции Хартум - 3331. Общее число случаев выздоровления составило 588.
Последние опубликованные минздравом данные фиксируют ситуацию на 25 мая, уточняет агентство.
Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время. В провинции Хартум с 18 апреля действует режим круглосуточного карантина, с 19 мая он был продлен еще на две недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСуданХартум (город)В мире
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