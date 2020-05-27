Снижение цен на нефть ускорилось из-за опасений за отношения Китая и США

В то же время участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти. Согласно официальным данным, прибыль промышленных компаний страны упала в апреле всего на 4,3% в годовом исчислении после падения на 34,9% в марте.