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2020-05-27T16:16
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Снижение цен на нефть ускорилось из-за опасений за отношения Китая и США
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РИА Новости

Снижение цен на нефть ускорилось из-за опасений за отношения Китая и США

16:16 27.05.2020
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© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Снижение мировых цены на нефть в среду днем ускорилось на фоне признаков усиления напряженности между США и Китаем, которые являются крупнейшими мировыми экономиками, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.37 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,66%, до 35,58 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,28%, до 33,91 доллара за баррель. Утром в среду снижение цен на нефть не превышало 0,3%.
Участники торгов с пессимизмом реагируют на признаки усиления напряженности в отношениях между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга.
Трейдеры опасаются, что риск ухудшения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может усилить давление на спрос на нефть, который и так ослаб в результате пандемии коронавируса. "Несмотря на улучшение фундаментальных показателей рынка нефти, для "быков" все равно есть несколько ложек дегтя в бочке меда. Они включают в себя последний всплеск напряженности в отношениях США и Китая. Угроза новой торговой войны между США и Китаем больше не является маловероятной и может означать катастрофу для рисковых активов", - считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
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В то же время участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти. Согласно официальным данным, прибыль промышленных компаний страны упала в апреле всего на 4,3% в годовом исчислении после падения на 34,9% в марте.
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РоссияГонконгКитайСШАЭкономика
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