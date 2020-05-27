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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:15
https://ria.ru/20200527/1572069834.html
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 45,7 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 45,7 тысячи

16:15 27.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах превысило 45,7 тысячи, скончались более 5,8 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 45 768 человек, за последние сутки было выявлено 190 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 871, за сутки скончались 15 человек. В больницы на лечение поступили почти 11,7 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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