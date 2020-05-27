В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 45,7 тысячи

За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 45 768 человек, за последние сутки было выявлено 190 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 871, за сутки скончались 15 человек. В больницы на лечение поступили почти 11,7 тысячи человек.