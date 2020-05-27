В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 45,7 тысячи

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах превысило 45,7 тысячи, скончались более 5,8 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 45 768 человек, за последние сутки было выявлено 190 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 871, за сутки скончались 15 человек. В больницы на лечение поступили почти 11,7 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.