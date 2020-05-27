Педагог из Усмани представит область в финале "Учителя года России"

Там уточнили, что с начала конкурса на звание лучшего учителя области претендовали двадцать педагогов. В финал прошло пять. В заключительном отборочном туре учителя демонстрировали культуру проектирования в образовании, представили видение существующих проблем и путей их решения. Эпидемия вируса COVID -19 внесла свои коррективы - единственными зрителями в зале были члены жюри.