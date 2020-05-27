Педагог из Усмани представит область в финале "Учителя года России"

ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Финалист Липецкого областного конкурса "Учитель года" - педагог истории и обществознания школы N3 Дмитрий Демихов из Усмани представит регион на всероссийском конкурсе "Учитель года России", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
Там уточнили, что с начала конкурса на звание лучшего учителя области претендовали двадцать педагогов. В финал прошло пять. В заключительном отборочном туре учителя демонстрировали культуру проектирования в образовании, представили видение существующих проблем и путей их решения. Эпидемия вируса COVID -19 внесла свои коррективы - единственными зрителями в зале были члены жюри.
"Учитель года" - это не просто конкурс, это прекрасная возможность для профессионального и карьерного роста, для освоения новых форм работы с детьми", – отметил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
В качестве награды за победу в региональном конкурсе лауреатам – победителям, занявшим со второго по пятое место, вручили по 50 тысяч рублей каждому. Победитель областного конкурса - учитель истории и обществознания Дмитрий Демихов, получил премию в размере 250 тысяч рублей. Он представит Липецкую область в финале всероссийского конкурса, запланированного на осень.