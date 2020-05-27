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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-27T16:12
https://ria.ru/20200527/1572069645.html
Педагог из Усмани представит область в финале "Учителя года России"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155945/78/1559457840_0:76:3505:2048_1036x0_80_0_0_f8eb37c858b67a46dcfb63a49d53acf6.jpg
РИА Новости

Педагог из Усмани представит область в финале "Учителя года России"

16:12 27.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019"
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Финалист Липецкого областного конкурса "Учитель года" - педагог истории и обществознания школы N3  Дмитрий Демихов из Усмани представит регион на всероссийском конкурсе "Учитель года России", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
Там уточнили, что с начала конкурса на звание лучшего учителя области претендовали двадцать педагогов. В финал прошло пять. В заключительном отборочном туре учителя демонстрировали культуру проектирования в образовании, представили видение существующих проблем и путей их решения. Эпидемия вируса COVID -19 внесла свои коррективы - единственными зрителями в зале были члены жюри.

"Учитель года" - это не просто конкурс, это прекрасная возможность для профессионального и карьерного роста, для освоения новых форм работы с детьми", – отметил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.

В качестве награды за победу в региональном конкурсе лауреатам  – победителям, занявшим со второго по пятое место, вручили по 50 тысяч рублей каждому. Победитель областного конкурса - учитель истории и обществознания Дмитрий Демихов, получил премию в размере 250 тысяч рублей. Он представит Липецкую область в финале всероссийского конкурса, запланированного на осень.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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