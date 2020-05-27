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2020-05-27T16:12
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Евросовет утвердил соглашение по облегчению визового режима с Белоруссией
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РИА Новости

Евросовет утвердил соглашение по облегчению визового режима с Белоруссией

16:12 27.05.2020
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкПограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей "Переров"
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей "Переров". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Европейский совет утвердил в среду соглашения с Белоруссией по облегчению визового режима и реадмиссии лиц, пребывающих на территории Евросоюза и Белоруссии без разрешения, говорится в заявлении ЕС.
"Заключение соглашения, направленного на облегчение выдачи виз, является важным этапом в отношениях наших народов и внесет вклад в укрепление экономических, культурных и научных связей", - отмечается в документе.
Как ожидается, соглашения вступят в силу уже 1 июля. "Белоруссия получит уведомление о заключении этих соглашений, которые вступят в силу в первый день второго после соответствующего уведомления месяца, то есть, как ожидается, 1 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
Соглашение Белоруссии и ЕС об облегчении выдачи виз предполагает взаимное снижение их стоимости с 60 до 35 евро, при этом срок пребывания вырастет в два раза - до 180 дней в году. Ожидается также, что после вступления документа в силу страны Евросоюза будут выдавать белорусам больше долгосрочных виз.
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Со вступлением в силу соглашения о реадмиссии стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности пребывания на территориях ЕС и Белоруссии.
Ранее в мае документы были одобрены Европейским парламентом. В апреле эти соглашения были одобрены комитетом Европарламента по гражданским свободам.
Консультации по проектам проводились с 2014 года.
По данным ЕС, в 2019 году гражданам Белоруссии было выдано порядка 650 тысяч шенгенских виз.
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