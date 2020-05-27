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2020-05-27T16:10
https://ria.ru/20200527/1572069311.html
YouTube частично исправил ошибки, из-за которых удалялись комментарии
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РИА Новости

YouTube частично исправил ошибки, из-за которых удалялись комментарии

16:10 27.05.2020
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CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Видеохостинг YouTube начал исправлять ошибки в работе системы, из-за которых из комментариев удалялись определенные фразы на китайском языке с критикой Коммунистической партии КНР, часть погрешностей уже устранена, сообщает издание Verge со ссылкой на представителя компании.
Ранее издание сообщило, что оставленные на YouTube комментарии на китайском языке с фразами "коммунистический бандит" или "партия 50 центов" автоматически удаляются "примерно через 15 секунд". По данным издания, первое словосочетание считается оскорблением правительства Китая, второе имеет отношение к Коммунистической партии КНР, оно исходит из утверждения, что комментаторы, которые выступают в защиту партии в интернете, получают 50 центов за публикацию. При этом комментарии с этими фразами и аналогичными выражениями на других языках не удаляются. Издание утверждает, что проблема была замечена еще в 2019 году.
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Официальный представитель YouTube сообщил изданию, что ошибка, из-за которой удалялись комментарии с фразами "коммунистический бандит" или "партия 50 центов", устранена. Однако компания продолжает расследование погрешностей в системе модерации и не исключает, что они могут касаться комментариев с другими фразами.
Ранее представитель YouTube сообщил, что компания проводит расследование инцидента. Он не уточнял, из-за чего мог произойти сбой, но указал, что он не связан с какими-либо изменениями в политике модерации.
Студия телеканала Крым 24
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