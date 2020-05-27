YouTube частично исправил ошибки, из-за которых удалялись комментарии

Тайвань нацелился на Китай, а "наводчик" – США? Отношения между Тайбэем и Пекином продолжают накаляться, от заявлений и политических маневров дело уже доходит до разборок с оружием (пока что фигурально). А масла в огонь всегда готовы подлить США, да и коронавирус только усложняет отношения острова и остальной КНР.