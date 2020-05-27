Президент Сербии планирует посетить парад Победы в Москве

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич приедет на Парад Победы в Москве 24 июня, сообщили РИА Новости в посольстве республики в России.
"Президент Республики Сербии приедет на Парад Победы", - ответили в посольстве на вопрос о том, посетит ли президент Сербии Парад Победы в Москву, который пройдет 24 июня.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.