Собянин обещал доложить об исполнении поручения о помощи регионам

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал доложить президенту РФ Владимиру Путину об исполнении его поручения по помощи регионам в борьбе с коронавирусом.
В ходе рабочей встречи в среду Путин попросил Собянина поделиться с регионами резервами лекарств и медоборудования для борьбы с коронавирусом, а также направить в другие субъекты медиков.
"Владимир Владимирович, все выполним в обязательном порядке. Доложу вам отдельно о результатах", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.