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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:22
https://ria.ru/20200527/1572069174.html
Собянин пообещал отправить медикаменты и медицинские бригады в регионы
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РИА Новости

Собянин пообещал отправить медикаменты и медицинские бригады в регионы

16:09 27.05.2020 (обновлено: 16:22 27.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва в среду и четверг обеспечит отправку медикаментов и медицинских бригад в регионы для борьбы с коронавирусом.
В ходе рабочего совещания президент РФ Владимир Путин попросил Собянина поддержать регионы и направить туда бригады московских медицинских работников. В первую очередь, по его словам, в помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также Забайкальский край.
Михаил Ведерников
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"Я хорошо понимаю необходимость оказания такой помощи и то, что это нужно делать незамедлительно, потому что через неделю, через две такая помощь и не нужна никому уже будет, я думаю, все и так справятся. Но важно сейчас, когда регионы находятся в трудной ситуации, с оказанием содействия", - рассказал Собянин на рабочем совещании с президентом.
Москва, по словам мэра, давно работает с регионами, а ведущие столичные клиники оказывают онлайн-консультации и поддержку тех или иных врачебных решений в субъектах.
"Теперь, конечно, возможен следующий этап непосредственной помощи на местах. Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона, первые, которые вы назвали, в Псковскую и Владимирскую (области) направим врачей в ближайшее время. Кроме врачей направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты - то есть, все необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку работе медицинских систем в этих регионах", - ответил Собянин на просьбу президента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинРоссияМоскваОбщество
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