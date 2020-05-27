Собянин пообещал отправить медикаменты и медицинские бригады в регионы

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва в среду и четверг обеспечит отправку медикаментов и медицинских бригад в регионы для борьбы с коронавирусом.

В ходе рабочего совещания президент РФ Владимир Путин попросил Собянина поддержать регионы и направить туда бригады московских медицинских работников. В первую очередь, по его словам, в помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также Забайкальский край

"Я хорошо понимаю необходимость оказания такой помощи и то, что это нужно делать незамедлительно, потому что через неделю, через две такая помощь и не нужна никому уже будет, я думаю, все и так справятся. Но важно сейчас, когда регионы находятся в трудной ситуации, с оказанием содействия", - рассказал Собянин на рабочем совещании с президентом.

Москва, по словам мэра, давно работает с регионами, а ведущие столичные клиники оказывают онлайн-консультации и поддержку тех или иных врачебных решений в субъектах.

"Теперь, конечно, возможен следующий этап непосредственной помощи на местах. Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона, первые, которые вы назвали, в Псковскую и Владимирскую (области) направим врачей в ближайшее время. Кроме врачей направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты - то есть, все необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку работе медицинских систем в этих регионах", - ответил Собянин на просьбу президента.