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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:07
https://ria.ru/20200527/1572069098.html
В Литве продлили карантин из-за коронавируса, смягчив ряд ограничений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_0:439:2860:2048_1036x0_80_0_0_7885f0dba1267a8a57deba4387ff42eb.jpg
РИА Новости

В Литве продлили карантин из-за коронавируса, смягчив ряд ограничений

16:07 27.05.2020
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© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Вильнюс. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 27 мая - РИА Новости. Правительство Литвы продлило до 16 июня карантин из-за коронавируса, который был введен 16 марта, смягчив при этом ряд ограничений, передает Sputnik Литва.
"Правительство Литвы продлило действие карантина до 16 июня, однако условия его соблюдения были смягчены. Решение было принято на заседании кабмина. Смягчение карантинного режима повлияет на организацию мероприятий, погранконтроль, часы работы кафе, казино и ночных клубов, авиасообщение, встречи в общественных местах и командные спортивные игры", - пишет Sputnik.
По данным агентства, начиная с июня на открытых пространствах могут одновременно находиться до 300 человек, а в закрытых помещениях – до 100. При этом допустимое расстояние между людьми зависит от типа площадки – на открытых пространствах оно должно быть не менее метра, а в закрытых помещениях – не менее двух метров. Если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, число участников на открытых пространствах сможет возрасти с 16 июня – до 500, с 1 июля – до 700 и с 16 июля – до 900. При том же условии в закрытых помещениях с 16 июня смогут находиться до 150 человек, с 1 июля – до 200, с 16 июля – до 250, с 1 августа – до 300, с 16 августа – до 350.
"Часы работы кафе и ночных клубов продлили на час – до 23.00 (совпадает с мск). Работа казино и игровых автоматов, бинго-залов ограничиваться не будет при условии, если в этих заведениях не предоставляются услуги общественного питания. С начала июня разрешены командные игры для любителей – баскетбол и футбол на свежем воздухе, а также спортивные мероприятия со зрителями. В закрытых помещениях между зрителями должно соблюдаться безопасное расстояние в два метра, а на открытых пространствах – не менее метра", - добавляет Sputnik.
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Как отмечает агентство, с 1 июня в Литву смогут прилетать граждане стран, входящих в Европейское экономическое пространство (ЕЭС), а также из Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии. Также в республику смогут вернуться из стран, где заболеваемость за последние 14 календарных дней не превышала 25 случаев на 100 тысяч человек. С 1 июня будет отменен пограничный контроль с Латвией – больше не будут осуществляться проверки, контрольно-пропускные пункты будут упразднены. До 16 июня продлен временный внутренний пограничный контроль с проверкой лиц, въезжающих и выезжающих из Литвы на внутренней границе Европейского союза: в международных аэропортах, Клайпедском государственном морском порту, пограничных контрольно-пропускных пунктах с Польшей "Калвария" и "Лаздияй".
"С 1 июня носить защитные маски в общественных местах необязательно, однако это необходимо делать в местах, где собирается большое количество людей, а безопасные расстояния не могут быть гарантированы, что, в свою очередь, означает повышенный эпидемиологический риск. К таким местам относятся рынки и другие места общественной торговли, общественные мероприятия, экскурсии, места общественного транспорта и сам общественный транспорт", - пишет Sputnik.
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве составляет 1647, всего с начала пандемии выздоровели 1184 человека, 66 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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