Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-27T17:59
https://ria.ru/20200527/1572069023.html
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению парада Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572076152_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_d0da39374d82eb2b04c8fe01e070e7d9.jpg
РИА Новости

Собянин заявил о готовности Москвы к проведению парада Победы

16:05 27.05.2020 (обновлено: 17:59 27.05.2020)
612
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Москва полностью готова к репетициям, а в последующем и к проведению парада Победы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада", - сказал Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Воздушный парад Победы в Москве
Вчера, 14:2375 лет Великой Победы
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
Ранее президент объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.
1050018
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю
В Москве в тестовом режиме разрешат прогулки по графику
Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предложил разрешить москвичам прогулки в тестовом режиме
Президент РФ Владимир Путин во время заседания
Путин попросил Собянина рассказать о прогнозах по снятию ограничений
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Воздушный парад Победы в Москве
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
Посетитель ярмарки вакансий
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы заявил, что ношение масок в транспорте дает результат
Мужчина с ноутбуком
Собянин пояснил, кто должен сохранить режим удаленной работы
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15США отправили России вторую партию из 150 аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
Лента новостейМолния