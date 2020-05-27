Собянин заявил о готовности Москвы к проведению парада Победы

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Москва полностью готова к репетициям, а в последующем и к проведению парада Победы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада", - сказал Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее президент объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.