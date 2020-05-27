Мэр Москвы заявил, что ношение масок в транспорте дает результат

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ношение масок в транспорте мало кому нравится, но дает результат.
Он пояснил, что, возвращаясь на рабочие места, люди увеличили число контактов, перемещение по городу. Был риск более динамичного развития эпидемии коронавируса в худшую сторону.
"Для того, чтобы минимизировать эти риски ... мы ввели еще более жесткие требования к работодателям и перемещению на транспорте, введя обязательный масочно-перчаточный режим ... Конечно, мало кому такие требования нравятся, но результат-то следующий", - сказал Собянин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мэр уточнил, что были увеличены транспортные потоки, но более жесткие требования привели к сокращению числа госпитализаций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.