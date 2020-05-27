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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:19
https://ria.ru/20200527/1572068884.html
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
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РИА Новости

Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня

16:03 27.05.2020 (обновлено: 17:19 27.05.2020)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москве с 1 июня продолжат постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, заявил на видеоконференции с Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин.
Так, градоначальник отметил, что сейчас самое важное — дать москвичам возможность выйти из дома, прогуляться во дворе, парке или сквере, хотя это очень непростое решение для властей.

"Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки".

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Собянин пообещал, что власти города разработают "максимально простую и доступную схему", и призвал не выходить из дома всем одновременно.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Собянин заявил, что часть коек в Москве можно переводить в обычный режим
Он также сообщил, что в Москве планируется открыть магазины, торгующие непродовольственными товарами, и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.
Отдельно Собянин отметил, что столица полностью готова к репетициям и проведению парада Победы, все организационно-технические мероприятия выверили с Министерством обороны.
Путин, в свою очередь, указал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, как и в целом по России, число выявленных случаев в столице сократилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала мая.
Он также отметил тот факт, что ежедневно из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает новых пациентов.
П/к в ИКЕА Белая Дача
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В целом президент назвал работу столичных властей по борьбе с коронавирусом, несмотря на неизбежные мелкие сбои, ответственной, продуманной и взвешенной.
Путин также поручил Собянину направить бригады московских медиков в регионы, которым нужна поддержка в борьбе с заболеванием: в первую очередь в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Забайкальский край.
Мэр Москвы ответил, что столица уже давно работает с субъектами, ведущие клиники столицы проводят онлайн-консультации.
Он также пообещал, что в регионы направят медбригады, а также средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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40574191469367
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Заключённым разрешили прогулки 🤣🤣🤣
27 мая, 16:06
Тимур Тимур
1614803263
А гулять по режиму в ошейниках или без?
27 мая, 16:10
Карина Дышекова
1284911352
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