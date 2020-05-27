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2020-05-27T16:03
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Премьер Белоруссии поблагодарил Россию за увеличение поставок гречки
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РИА Новости

Премьер Белоруссии поблагодарил Россию за увеличение поставок гречки

16:03 27.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Сергей Румас во время телефонного разговора со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным поблагодарил РФ за увеличение поставок в республику гречки в период повышенного спроса на эту крупу из-за COVID-19, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.
"В завершение (телефонного разговора – ред.) Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу за оперативное решение вопроса об увеличении поставок гречневой крупы в Беларусь в период повышенного спроса", - говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны организовать производство "достойного" количества гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, Россия якобы отказалась продавать эту крупу республике. Позже начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхоза республики Алексей Богданов сообщил, что ограничения с российской стороны были введены 20 марта, но уже 21 марта состоялся телефонный разговор премьеров Белоруссии и России по данной теме. По его словам, "затем, практически в течение месяца - до 15 апреля, когда были сняты ограничения, - с этим вопросом разбирались эксперты на разных уровнях".
Однако, по данным белорусской стороны, объемы поставок гречки из России в марте упали на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этой связи Белоруссия намерена уже в текущем году отказаться от импорта гречки из России, нарастив собственное производство до полного обеспечения внутреннего рынка.
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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во вторник сообщила, что поставки российской гречневой крупы в Белоруссию идут в штатном режиме, за последние полтора месяца Россия экспортировала в страну почти 4 тысячи тонн гречки. Всего с начала текущего года поставки российской крупы в Белоруссию достигли 10,27 тысячи тонн. В пресс-службе вице-премьера отметили, что поставки продовольствия белорусским партнерам осуществляется в полном объеме без ущерба для российского рынка.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей РумасБелоруссияЭкономика
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