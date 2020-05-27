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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:11
https://ria.ru/20200527/1572068765.html
Путин попросил Собянина поделиться с регионами резервами лекарств
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572066605_0:204:2758:1755_1036x0_80_0_0_75ca585f0929d344651d5b356d50182b.jpg
РИА Новости

Путин попросил Собянина поделиться с регионами резервами лекарств

16:02 27.05.2020 (обновлено: 16:11 27.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поделиться с регионами резервами лекарств и медоборудования для борьбы с коронавирусом.
"В столице накоплен большой запас медицинского оборудования и лекарств. Прошу вас также рассмотреть возможность направить часть этого резерва регионам", - сказал Путин во время рабочей встречи с Собяниным.
"Не сомневаюсь, Москва обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах Российской Федерации, которые сейчас нуждаются в этой поддержке", - добавил он.
Путин также сказал, что чем эффективнее будет эта помощь, тем быстрее наладится ситуация в регионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
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