Путин попросил Собянина поделиться с регионами резервами лекарств

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поделиться с регионами резервами лекарств и медоборудования для борьбы с коронавирусом.
"В столице накоплен большой запас медицинского оборудования и лекарств. Прошу вас также рассмотреть возможность направить часть этого резерва регионам", - сказал Путин во время рабочей встречи с Собяниным.
"Не сомневаюсь, Москва обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах Российской Федерации, которые сейчас нуждаются в этой поддержке", - добавил он.
Путин также сказал, что чем эффективнее будет эта помощь, тем быстрее наладится ситуация в регионах.
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