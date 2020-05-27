Путин призвал московских медиков помочь регионам в борьбе с коронавирусом

"Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, а такие у нас еще есть, где положение дел, пока, во всяком случае, остается сложным и требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте. Поэтому, с учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения, я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в тех их них, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников", - сказал Путин на рабочей встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.