Путин отметил важность возврата части коек в плановый режим

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал крайне важным возвращение в режим плановой работы коек, ранее перепрофилированных для лечения больных COVID-19.
"Ежедневно из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает новых больных, а резерв свободных мест составляет порядка 10 тысяч коек... При этом считаю крайне важным, что часть ранее перепрофилированных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией начнёт возвращаться в режим плановой работы для оказания необходимой помощи людям с другими тоже серьезными и опасными заболеваниями", - сказал Путин на совещании с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.