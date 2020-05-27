Школьников будут добровольно тестировать на употребление наркотиков

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские школьники будут проходить добровольное социально-психологическое тестирование, направленное профилактику и выявление немедицинского употребления наркотиков и психотропных веществ, ежегодно с 13 лет, соответствующий приказ министерства просвещения опубликован на Российские школьники будут проходить добровольное социально-психологическое тестирование, направленное профилактику и выявление немедицинского употребления наркотиков и психотропных веществ, ежегодно с 13 лет, соответствующий приказ министерства просвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно предыдущей версии правил социально-психологического тестирования, принятой в 2014 году, его проходили школьники, студенты заведений среднего профобразования и вузов, начиная с 15 лет. Теперь правила тестирования студентов вузов устанавливается отдельным документом, поскольку образовательные учреждения средней и высшей школы находятся в ведомстве разных министерств.

"Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с седьмого класса обучения в общеобразовательной организации", - говорится у документе.

Уточняется, что для тестирования школьников младше 15 лет будет необходимо письменное согласие родителей, а начиная с 15 лет - письменное согласие самого ученика.