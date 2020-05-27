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Школьников будут добровольно тестировать на употребление наркотиков
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РИА Новости

Школьников будут добровольно тестировать на употребление наркотиков

16:00 27.05.2020 (обновлено: 16:12 27.05.2020)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские школьники будут проходить добровольное социально-психологическое тестирование, направленное профилактику и выявление немедицинского употребления наркотиков и психотропных веществ, ежегодно с 13 лет, соответствующий приказ министерства просвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно предыдущей версии правил социально-психологического тестирования, принятой в 2014 году, его проходили школьники, студенты заведений среднего профобразования и вузов, начиная с 15 лет. Теперь правила тестирования студентов вузов устанавливается отдельным документом, поскольку образовательные учреждения средней и высшей школы находятся в ведомстве разных министерств.
"Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с седьмого класса обучения в общеобразовательной организации", - говорится у документе.
Уточняется, что для тестирования школьников младше 15 лет будет необходимо письменное согласие родителей, а начиная с 15 лет - письменное согласие самого ученика.
Также опубликованы правила проведения тестирования в вузах, утвержденные приказом Минобрнауки, серьезных изменений они не претерпели.
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