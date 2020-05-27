Путин оценил работу медиков в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным подчеркнул огромную роль медицинских работников, которые действуют профессионально и самоотверженно.
"Огромную роль в борьбе с эпидемией играют медицинские работники, в данном случае медработники Москвы, которые действуют профессионально и, говорил об этом тоже уже не один раз, самоотверженно", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.