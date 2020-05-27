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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:13
https://ria.ru/20200527/1572068592.html
Путин оценил работу медиков в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Путин оценил работу медиков в борьбе с коронавирусом

16:00 27.05.2020 (обновлено: 16:13 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным подчеркнул огромную роль медицинских работников, которые действуют профессионально и самоотверженно.
"Огромную роль в борьбе с эпидемией играют медицинские работники, в данном случае медработники Москвы, которые действуют профессионально и, говорил об этом тоже уже не один раз, самоотверженно", - сказал Путин.
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