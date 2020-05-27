Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве и России

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, как и в целом по России, число выявленных случаев в столице сократилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала мая, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация в Москве, как и в целом по стране действительно стабилизируется. По сравнению с пиковыми значениями начала мая, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое. При том, что объемы тестирования постоянно растут", - заявил Путин в среду на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла по видеосвязи.
Президент уточнил, в частности, что с конца апреля по конец мая число проведенных тестов на наличие коронавируса также возросло вдвое - с 25 до 50 тысяч в день. Он также отметил тот факт, что ежедневно из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает новых пациентов; при этом резерв свободных мест составляет порядка 10 тысяч коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.