Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:14
https://ria.ru/20200527/1572068561.html
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве и России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572009169_0:297:3114:2048_1036x0_80_0_0_a142223dd03a934a07539eb643924b04.jpg
РИА Новости

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве и России

16:00 27.05.2020 (обновлено: 16:14 27.05.2020)
716
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, как и в целом по России, число выявленных случаев в столице сократилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала мая, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация в Москве, как и в целом по стране действительно стабилизируется. По сравнению с пиковыми значениями начала мая, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое. При том, что объемы тестирования постоянно растут", - заявил Путин в среду на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла по видеосвязи.
Президент уточнил, в частности, что с конца апреля по конец мая число проведенных тестов на наличие коронавируса также возросло вдвое - с 25 до 50 тысяч в день. Он также отметил тот факт, что ежедневно из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает новых пациентов; при этом резерв свободных мест составляет порядка 10 тысяч коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
931006
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинМосква
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о контроле за ситуацией с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы заявил, что ношение масок в транспорте дает результат
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предложил разрешить москвичам прогулки в тестовом режиме
Собянин: Москва полностью готова к проведению Парада Победы
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению парада Победы
Президент РФ Владимир Путин во время заседания
Путин попросил Собянина рассказать о прогнозах по снятию ограничений
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал московских медиков помочь регионам в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу медиков в борьбе с коронавирусом
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Путин попросил Собянина поделиться с регионами резервами лекарств
В Москве в тестовом режиме разрешат прогулки по графику
Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность возврата части коек в плановый режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин заявил, что сделан большой шаг к возвращению к нормальной жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15США отправили России вторую партию из 150 аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
Лента новостейМолния