Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве и России

Президент уточнил, в частности, что с конца апреля по конец мая число проведенных тестов на наличие коронавируса также возросло вдвое - с 25 до 50 тысяч в день. Он также отметил тот факт, что ежедневно из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает новых пациентов; при этом резерв свободных мест составляет порядка 10 тысяч коек.